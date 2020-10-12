تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمجموعة صور من إحتفال عائلي لشقيقتها نادين عجرم بحضور والديها وإبنتيها ميلا وإيلا،

وخطفت الشقيقتان نانسي ونادين عجرم الأنظار بسبب التشابه الكبير بين ملامحهما، كذلك بيّنت الصور المتداولة لهما مدى العلاقة الودية التي تربط بينهما بخلاف ما يتم تداوله عن مشاكل بينهما.

وكان قد تتاقل جمهور نانسي عجرم مجموعة صور لها برفقة شقيقتها نادين عجرم، وأظهرت الصور احتفال عائلي لنادين مع زوجها وولديها بدون الكشف عن طبيعة المناسبة،

وظهرت نادين عجرم متألقة بفستان أبيض قصير ضيق مع تسريحة شعر فخمة مزينة بطوق من حبات اللؤلؤ البيضاء. وفي لقطات أخرى من المناسبة عينها، ظهرت نانسي عجرم الى جانب شقيقتها نادين حيث توقف الجمهور عند التشابة الكبير بين الشقيقتين،

وتألقت نانسي عجرم في الحفل بفستان قصير واسع سومو وظهرت الى جانب ابنتيها ميلا وايلا،

وكانت نادين عجرم قد نشرت صورة من الحفل عبر حسابها على انستغرام نالت على اعجاب متابعيها غير انه كان لافتا سؤال البعض عن سبب خلافها مع شقيقتها نانسي عجرم ليجيب البعض ان نانسي عارضت دخول نادين عالم الفن والشهرة.