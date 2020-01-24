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ناهد السباعي بإطلالة جريئة مع ابنة شقيقتها!

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ناهد السباعي مع ابنة شقيقتها

ناهد السباعي مع ابنة شقيقتها

احتفلت الفنانة المصرية ناهد السباعي بعيد ميلاد ابنة شقيقتها، وشاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة لهما أثناء الاحتفال.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة جرئية، مرتدية فستانًا باللون الأبيض قصيرًا، وحذاءً بكعب عالٍ مع ابنة شقيقتها، وعلقت على الصورة، قائلة: “عيد ميلاد سعيد ، أعز صديقة لي ابنة أختي”.

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Happy birthday my best friend my niece and my world @roukiasabry #birthday #niece #bestfriend

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وفي سياق منفصل، وقعت النجمة ناهد السباعي رسميًا عقد مسلسل “النهاية”، لتكون البطلة الثانية أمام النجم يوسف الشريف، المقرر عرضه في رمضان 2020، والذي يُعد عودة للشريف بعد عامي غياب عن الموسم الرمضاني.

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