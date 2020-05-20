ناشدت الفنانة المصرية ناهد السباعي متابعيها بالدعاء لكلبها المريض وذلك عبر رسالة نشرتها على حسابها على انستغرام.

ونشرت ناهد صورة لها مع كلبها “سكر” وعلقت كاتبة “اولئك الذين يعظون حول الانسانية ليسوا دائما انسانيون”.

وتابعت موضحة أن هناك تحذيرات من موجة الطقس الحارة، وطالبت الجميع بالبحث عبر غوغل لمعرفة كيف يحمون حيوانتهم الأليفة في هذا الحر، وطلبت الدعاء لكلبها المريض.

يذكر أن ناهد السباعي تشارك حاليا في مسلسل “النهاية” الى جانب يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.