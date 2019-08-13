ناهد السباعي تعايد جمهورها ب ” البيجامة “

نشرت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” لمعايدة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وظهرت ناهد خلال الصورة مرتدية بيجامة برفقة والدتها وشقيقتها رشا واللاتي كانا يرتدين نفس البيجامة مثل ناهد وجالسون بجوار بعضهم البعض .
وكتبت ناهد السباعي معلقة على الصورة : ” بيجامة العيد الجديدة ، كل سنة وأنتم طيبين ، عيد الأضحى ” .
وتفاعل عددا كبيرا من متابعي ناهد السباعي ومحبيها على الصورة معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بالصورة .
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پيچامة العيد الجديدة 🥰🥰🥰 كل سنة و انتم طيبين #عيدالاضحى #ناهد_السباعي taken by our lovely Batouta @fatmashockry