ناهد السباعي تكشف حقيقة خطوبتها

على هامش ختام فعاليات مهرجان أسوان السيتمائي لأفلام المرأة أدلت الفنانة ” ناهد السباعي ” بتصريحات صحفية كشفت من خلالها حقيقة ما تردد مؤخرا عن خطوبتها .

وذلك بعد أن قامت الإعلامية ” إنجي علي ” بنشر صورة تجمعها بناهد السباعي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وكتبت في تعليقها عليها : ” مبروك الخطوبة ناهد السباعي ” .. ثم قامت إنجي علي بعد ذلك بدقائق بحذف الصورة .

ونفت ناهد السباعي هذا الأمر فقالت : ” كان هزار .. إنجي علي صحبتي وحبيتي عايزة تفوّل عليا .. لكن مفيش حاجة من دي هي عايزة تفرح بيا وتتبسط ” .

وعن مواصفات زوجها المستقبلي قالت : ” عايزاه طيب حنين هادي راجل ” .