ناهد السباعي : ” جتكم القرف انتم الاتنين .. إخيه عالرجالة “

نشرت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لحديث نبوي شريف يتحدث عن الستر في تعليقها على الأزمة وحالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بين ” وائل عبد العزيز ” وشقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” حول علاقتها بالفنان ” أحمد العوضي ” .

وجاء في الحديث : ” ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة .. استر تستر ” .

وكتبت ناهد السباعي في تعليقها عليه قائلة : ” أنا عمري ما بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني في المعصية .. بس بجد بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة ” .

وتابعت : ” أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تتكلم علي أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر من التنمر اللي ترند اليومين دول ” .

وأضافت : ” اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب .. محدش يكتب إسم حد لو سمحتم في الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا وأحب أقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم القرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم القرف كنت فكراكم أخويا وصاحبي لكن إخيه عالرجالة ” .