ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي : ” رزقه واسع أوي في الآخرة “

حلت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” ضيفة مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها ” أسرار النجوم ” المذاع على محطة نجوم إف إم الإذاعية يوم الخميس الماضي .

وتحدثت ناهد السباعي خلال الحلقة عن وفاة الفنان الراحل ” هيثم احمد زكي ” وعلاقتها بها ومحبة الكثيرين له التي ظهرت بعد وفاته وأعمال الخير التي قامت من أجله قائلة : هيثم ماشاء الله رزقه واسع أوي في الآخرة .. محدش عارف إزاي ” .

وأشارت إلى أن صداقتها بالفنان الراحل بدأت منذ طفولتهما وكانوا معا في نفس الجامعة بالإضافة إلى مشاركتهما في عملين فنيين سويا هما فيلم ” سكر مر ” ومسلسل ” السبع وصايا ” .

وعن هيثم أحمد زكي قالت ناهد السباعي إنه كان شخصية كتومة إلى حد ما وإنطوائية ولم يكن لديه الكثير من الأصدقاء سوى أصدقائه القدامى وهم المقربون منه .

وأضافت معلقة على ظهور الكثير من الأشخاص بعد وفاته الذين تحدثوا عن علاقتهم به قائلة : ” هو ماشاء الله رزقه واسع في كل حاجة .. طلعلو أصحاب طلعلو قرايب طلعلو ناس بتعملو خير وناس بتدعيله .. أنا بستغرب موته أوي ” .

وتابعت : ” آخر مرة شوفته كنت مع ماما ومكنش وارد إني أشوفه مع ماما وبعد وفاته فكرت إنه كان في رسائل قبل موته وإنه كان بيسلم عليها ” .

وكشفت ناهد السباعي إلى أن حياة الفنان الراحل هيثم أحد زكي تحولت بشكل كبير خلال أخر عامين خاصة بعد أدائه لمناسك الحج واعتزل بعد ذلك وأصبح كارها للظهور في المهرجانات الفنية وغيرها من المناسبات .. كما أصبح متصالحا مع نفسه ومع أي شئ يحدث له واتسم بالهدوء بعد أن كان شخصا عصبيا .