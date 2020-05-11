نشرت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تتضمن رسالة من أحد متابعيها .

وذلك في تعليقها على شخصية ” رضوى ” التي تجسدها ناهد السباعي في مسلسلها الذي يعرض حاليا ” النهاية ” .

فقالت : ” يا رضوى زين ده مش جوزك الحقيقي ده روبوت .. جوزك زين الحقيقي الواحة أخدته .. جوزك مخنكيش يا رضوى وبيحبك .. فاعلة خير ” .

وكتبت ناهد في تعليقها على الصورة قائلة : ” رضوي شافت المسدجات كلها وبتقول لكل بنت متأمنيش لأي راجل حتي ولو كان روبوت بيملا البيت ورد وبيعمل ٤٥ نوع شوربة ” .