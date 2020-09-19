تستعد الممثلة المصرية نبيلة عبيد لنشر اول كتاب لها والذي يحمل عنوان “سينما نبيلة عبيد” حيث بدأت بالترويج له عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو ترويجي للكتاب وعلّقت عليه قائلة: “الموعد أقترب…وصدور كتاب سينما نبيله عبيد بات قريبا جدا… موسيقى بعنوان ” حياتي” لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تعبر عن حالة الترقب و المفاجأت التي أعيشها و أنتظرها… بحبكم اووى و مساء الورد على عينيكم… و طبعا شكرا مركز افنان الفن على أبداعاته الفنيه…”.

الكتاب يرصد مشوار نبيلة عبيد الفني على مدار 70 عملاً ويرصد كتاب نبيلة عبيد الجديد مشوارها الفني، وتلك الرحلة التي انطلقت مطلع ستينيات القرن الماضي من خلال فيلم “مفيش تفاهم”، وانتهت قبل 15 عاماً حينما قدمت فيلم “مفيش غير كده”، وخلالها قدمت الفنانة المصرية ما يقرب من 70 عملاً سينمائياً ما جعلها واحدة من أهم نجمات الوطن العربي.