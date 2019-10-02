نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في محمد رمضان

أدلت الفنانة المصرية ” نبيلة عبيد ” بتصريحات تليفزيونية لها خلال لقائها في برنامج ” عرب وود ” عن رأيها في الفنان المصري محمد رمضان وعلاقتها به في الفترة الأخيرة .
وقالت نبيلة عبيد أن محمد إنسان بسيط وطبيعي جدا وغير متكبر لافتة إلى أنهما يتواصلان بين الحين والآخر من أجل الاطمئنان عليها .
وأضافت : ” أتمنى من وقت للتاني يسأل عليا وأسال عليه .. ببقي مبسوطة ” .
ويأتي تعليق نبيلة عبيد على محمد رمضان ردا على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا وهو ما حاز على إعجاب جمهور رمضان .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
نبيلة عبيد تكشف رأيها في محمد رمضان ترقبوا اللقاء كاملًا الليلة على #عرب_وود @nabilaebeedofficial @mohamedramadanws