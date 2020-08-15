نشرت الفنانة ” نبيلة عبيد ” صورة للفنانة ” شويكار ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي افتها المنية يوم أمس الجمعة بعد صراع مع المرض .

وكتبت نبيلة عبيد في تعليقها على الصورة ناعية رحيل شويكار ومعربة عن حزنها الشديد بفقدانها فقالت : ” اليوم حسيت باليتم من جديد بعد ما فقدت أخت وصديقة عزيزة وغالية على قلبي هي الفنانة الكبيرة والقديرة شويكار ” .

وتابعت : ” اللي التقينا في العديد من الاعمال الفنية وتشاركنا في الكثير من المناسبات والذكريات الحلوة .. مع السلامة يا جميلة .. الوداع يا أعز الأصحاب .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .