نبيلة عبيد : ” رفضت الإنجاب خوفا على جسدي ولصنع اسمي “

كشفت الفنانة المصرية ” نبيلة عبيد ” في تصريحات صحفية لموقع ” في الفن ” على هامش تكريمها في مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ال 35 عن السبب من وراء عدم تكوينها لأسرة وحياة زوجية وإنجاب الأولاد .

حيث أشارت نبيلة عبيد إلى أنها تخلت عن فكرة الانجاب والحياة الزوجية من أجل الفن والنجومية وهدفها في صنع اسم لها .

وقالت نبيلة عبيد عن السبب في عدم تفكيرها في الإنجاب أيضا قائلة : ” كنت أحافظ على رشاقتي وأخشى عليها من الانجاب ولا أريد زوجا يجبرني على التخلي عن الفن من أجل الحياة الأسرية .. أخاف أخلف جسمي يبوظ فأنا حالة استثنائية ” .

كما أكدت نبيلة عبيد على عدم شعورها بالندم ولو لمرة واحدة تجاه هذه القرارات فهي تشعر أن جمهورها يكفيها وإنها محاطة به دائما وتنتمي إليهم وتجد السعادة والاكتفاء في أعمالها الفنية .

وعن رأيها في نجمات الجيل وموقفهم تجاه هذا الموضوع أشارت إلى إنهم يفكرون بطريقة مختلفة ويفضلوا أن يكون لديهم حياة أسرية أو على الأقل تنجب طفلا حتى لو لم ينجح زواجها ويأتي الفن في المرتبة الثانية .