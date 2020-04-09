نشر الفنان المصري ” نبيل الحلفاوي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها نداء إلى رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة فرض حظر التجوال الكامل في البلاد يوم شم النسيم .
وأن يتم الإعلان عن ذلك من الآن قبل حلول هذا اليوم نظرا لما يشهده هذا اليوم من احتفالات من جانب المواطنين وخروجهم إلى الشوارع والشواطئ بشكل كبير .. الأمر الذي يؤدي إلى التجمعات التي تعمل الحكومة المصرية على الحد منها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .
وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدته قائلا : ” أرجو من مجلس الوزراء أن يعلن من الآن حظر التجول الكامل يوم شم النسيم في جميع أنحاء البلاد ” .
وتابع : ” بحيث يبدأ من الثامنة مساء يوم الأحد 19 ويمتد إلى السادسة من صباح الثلاثاء 21 .. حظرا كاملا يشمل كل الشواطئ المصرية مع استمرار الاستثناءات المعتادة .. وذلك لتجنب خطط السفر والحجوزات من الآن ” .
يا رجل خلي الناس تشم النسيم ، فلا وجود للعدوى بالمفهوم الشائع ، فمثلا بكين ومدينة شنغهاي لا يوجد فيها هذا المرض الكورونا !! رغم قربهما من وهان بؤرة المرض ! السويد التي لم تعمل إغلاق ومازالت المدارس والأسواق والمقاهي مفتوحة ، فعدد الإصابات فيها اقل من دول مثل بريطانيا وغيرها الي عاملة إغلاق للمطاعم والمقاهي ! لابد من فهم الحديث النبوي انه لا عدوى ولا طيرة ! وحتى حديث : ان حصل وباء في مدينة فلا تخرجوا منها او تدخلوا لها ، لم يعد هذا محله ، فكل الكرة الارضية او اغلبها أصبح فيها الوباء ، فشنو الفرق إذا أنت في حي المهندسين تروح للدقي ، فكلا المنطقتين فيها مصابين ؟؟ ما عاد الحجر او حظر التجوال يفعل اي نتيجة ، والحل هو ان يصاب كل الناس بهذا المرض ، فيموت من يموت ويعيش من يعيش ، فتتطور نوع من مناعة القطيع ، ويصبح مرض غير مؤذي مثل الزكام ، الذي وصفه الامام الصادق عليه السلام بانه جند من جنود الله ينزله الله على المرض فيذهبه ! والإمام عليه السلام قال لاحد أصحابه ان استطعت ان لا تعالجه طوال الشتاء فافعل !! هذا يعني ان بعض الأمراض نافعة للمناعة !!! ان اغلب من مات بسبب الكورونا ، مات بسبب العلاج والدواء الخطأ او لديه أمراض اخرى ! فثلث المرضى اي اكثر من ٣٥٠ الف تعافوا دون ان يذهبوا للمستشفى او طبيب !! بينما الاعداد الأكبر من الموتى ماتوا في المستشفيات وبعد تلقيهم علاج غلط . فاما يكتشفون دواء فعال او يبطلوا يعالجوا الناس بدواء يسبب الموت ، وله تاثيرات قاتلة على أمراض اخرى يعانون منها مثل دواء الملاريا الغير نافع وسبب وفاة عشرة آلاف شخص في امريكا وحدها .
تعليق جميل يعطي شيء من التفاؤل بعد ما أصبت باكتءاب حاد من الي باشوفو في الأخبار
يالطيف الطف بنا وارحمنا
وتحية للجميع
شكرا سماح انا دائما ازرع الأمل هههههههههههههههه وأعطي معلومات قيمة، والحديث معي ينصح به كبار الأطباء .
chukran galmbo mucharib
ماذا تقول أنت؟