نشر الفنان المصري ” نبيل الحلفاوي ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” وجه من خلالها نداء إلى رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة فرض حظر التجوال الكامل في البلاد يوم شم النسيم .

وأن يتم الإعلان عن ذلك من الآن قبل حلول هذا اليوم نظرا لما يشهده هذا اليوم من احتفالات من جانب المواطنين وخروجهم إلى الشوارع والشواطئ بشكل كبير .. الأمر الذي يؤدي إلى التجمعات التي تعمل الحكومة المصرية على الحد منها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريدته قائلا : ” أرجو من مجلس الوزراء أن يعلن من الآن حظر التجول الكامل يوم شم النسيم في جميع أنحاء البلاد ” .

وتابع : ” بحيث يبدأ من الثامنة مساء يوم الأحد 19 ويمتد إلى السادسة من صباح الثلاثاء 21 .. حظرا كاملا يشمل كل الشواطئ المصرية مع استمرار الاستثناءات المعتادة .. وذلك لتجنب خطط السفر والحجوزات من الآن ” .