أثار الفنان الكويتي نبيل شعيل موجة غضب ضده من ناشطين واعلاميين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اغنية نسب فيها شخصية سندباد المشهورة الى الخليج.
وتقول كلمات نبيل شعيل “السندباد كان بحّارًا خليجيّاً عظيماً من هنا والذين اشتركوا في رحلة الاحلام هم اولادنا والمجاديف التي شقت جبال الموج كانت من هنا “.
.. وقد اتهم الناشطون نبيل شعيل بسرقة التراث والحضارة العِراقيّة، في حين سخر اخرون من الاغنية وقاموا بإبدال ملابس البحار المعروف بثوبه وعمامته الى الشماغ والدشداشة الخليجية.
وقد شاركت الاعلامية العراقية سهر القيسي بالاحتجاج على الاغنية حيث غردت عبر حسابها على تويتر مع هاشتاغ “سندباد من بغداد” وكتبت “هوليوود تصوره وكأنه من الهند وآخر ينسبه للواق واق .. سندباد مثلي بغدادي وما رح يصير غير بغدادي !”.
غير ان سهير القيسي عادت واستدركت في تغريدة اخرى كاتبة: “لكن .. لحظة من فضلكم فلنفكر ايجابياً ونعتبر أن أغنية الفنان الكبير نبيل شعيل هي دعوة محبة لإعتبار أننا في القلب وضمنياً واحد .. #العراق و #الكويت علاقة محبة ..”.
ناس حرامية سرقوا نصف مدينة ام قصر ، وآبار نفط ، وميناء خور عبدالله ، وأموال وأثار ………. والآن يسرقون التراث العراقي !! بالحقيقة تثيرون الشفقة كان بودي ان أتصدق عليكم ببعض تراثنا وحضارتنا بما فيهم كلكامش نفسه هههههههههههههههههه لكن ما هو راهم عليكم هههههههههههههههه فلو كلكامش كان كويتي او سعوعي هههههههههههههه كان ضرب نفسه طلقتين من عيار ١٣ ههههههههههههههههه بدل ما يتعب نفسه هو وصديقه انكيدو بحثا عن الخلود الأبدي هههههههههههههههههه ما تخليكم على قد حالكم هههههههههههههههههه ؟ بدل ما فاضحين انفسكم ، ومحاولين ان تلبسوا لباس اكبر منكم هههههههههههههه فيصير شكلكم يضحك الثكلى . للحضارة وللمجد رجال خاصين ما انتم منهم.
يعني تستعرون من الافتخار بال صبوح وال سعسوع هههههههههههههههه ؟ افتخروا بمرضعات الكبير الي عندكم ، بدل ما انتم تسرقون شخصية المعلم سندباد تبع المسكوف هههههههههههههههه وتعتقدون انه ريال كويتي هههههههههههههههههه جاتكم نيلة ، لو كان السندباد سامع بالكويتيين كان عمل مثل ما عملت انا ههههههههههههههههه وهو الهجرة لضفاف التايمز هههههههههههههههههه حتى لا يقال اني في بلد جيرانه تبع هز إيماني مبارك او يحكمه ال صبوح وسلومي الاهبل وابنه هزي رضوعة تبع الديسكو الحلال لإرضاع الكبير ههههههههههههههه العار ولا هذا الجار .
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