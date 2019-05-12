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نبيل شعيل يكشف قصة صورته مع مايكل جاكسون.. وما علاقة الوليد بن طلال؟

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نبيل شعيل مع الراحل مايكل جاكسون

نبيل شعيل مع الراحل مايكل جاكسون

كشف الفنان الكويتي نبيل شعيل كواليس صورته مع الفنان العالمي الراحل مايكل جاكسون والتي اثارت الجدل حينها.

فقد سرد المطرب الكويتي الكبير، خلال استضافته في برنامج ” مجموعة إنسان ” المذاع علي فضائية mbc، تفاصيل صورته مع الراحل مايكل جاكسون، مشيرًا أن هناك من اتهمه بان الصورة تركيب بواسطة الفوتوشوب.

وتابع نبيل شعيل أن الصورة مع نجم البوب الامريكي الراحل تم التقاطقها عندما كان في عزيمة عند الأمير الوليد بن طلال وكان هو معزوم.

وتابع نبيل شعيل أن مايكل جاكسون كان إنسان خجول جدًا وقليل الكلام ولكن عندما يصعد الي المسرح كان يتحول الي وحش في الحركة- علي حد وصفه .

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