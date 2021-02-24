انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنانة المصرية ” سميرة عبد العزيز ” خلال إجرائها للقاء مع أحد المراسلين والذي لم يتعرف عليها وسألها عن إسمها .

فظهر المراسل في مقطع الفيديو قائلا : ” التقينا بالفنانة القديرة نتعرف بحضرتك .. إسم حضرتك ” .. لتبدي سميرة عبد العزيز دهشتها وإنزعاجها من إجراء المراسل لقاءا معها دون معرفة إسمها وغادرت المكان سريعا .

وخرجت سميرة عبد العزيز بتصريحات صحفية لها للتعليق على هذا الأمر لتكشف أن هذا اللقاء يعود إلى ثلاث سنوات مضت على هامش حضورها لمهرجان الإسكندرية السينمائي .

وعن رد فعلها تجاه هذا الموقف أكدت على إنه رد فعل طبيعي تجاه شخص يريد إجراء لقاء معها ولا يعرفها وأن هذا التصرف لا يمكن أن يصدر من صحفي أو مراسل محترف .

فقالت : ” عايز يعمل معايا حوار وبيقولي إسمك إيه ؟ مش ممكن .. طب هيسأل في إيه ؟ .. هو أي حد يعني جاي تقولي الفنانة القديرة وبعدين تقولي إسمك إيه .. عيب ” .

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز : ” المذيع معندوش خبرة ليه يروح يعمل حوار مع واحدة مش عارفها .. ونشر الفيديو دلوقتى بعد الواقعة بـ 3 سنين هيافة مالهاش لازمة وأمر يدعو للإستغراب ” .

هي وصلت لحد استهدي بالله يا حاجة pic.twitter.com/itQ3JSODZ8 — غواص في بحر الويب (@wshazly) February 23, 2021