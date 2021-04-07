انضم العديد من الفنانين لحملة أطلقها المخرج عمرو سلامة بهائتاج “نتفرج بعدها نحكم” اعتراضا على قرار إيقاف مسلسل “الملك” بعد أن أثار البرومو الدعائي الكثير من الانتقادات.

فقد أعلن العديد من الفنانين والفنانات انضمامهم لتلك الحملة واتخذوا من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لهم تداولوا عليها منشور عمرو سلامة وهاشتاج “نتفرج بعدين نحكم” وفي مقدمتهم الفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين عبد العزيز ,والفنان أحمد حلمي والفنان أحمد السقا والفنان محمد عبد الرحمن وأحمد فهمي. وغيرهم.

ودشن المخرج عمرو سلامة هاشتاج بعنوان “نتفرج بعدها نحكم” في مواجهة قرار إيقاف المسلسل من خلال منشور عبر حسابه على فايسوبك، جاء فيه “احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا..ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرا الجواب كله وساعتها تحكم.

وأثار قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف مسلسل “الملك” وإحالته للجنة من الخبراء والمختصين بالآثار، واحتمالية خروجة من السباق الرمضاني 2021 ضجة كبيرة.

وكتبت دينا الشربيني عبر حسابها على انستغرام: “احنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. ماتحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرا الجواب كله وساعتها تحكم. ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل مانعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين. من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا، ومن حقك برضه ماتتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم.

وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله، وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء.”.