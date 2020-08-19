أعلن حساب نتفليكس الخاص بمنطقة “الشرق الاوسط” في تويتر عن مفاجأة كبيرة حول تعاون مرتقب مع الفنان المصري عمرو دياب وعودته للتميل بعد بعد غياب دام 27 عاما.

وفي التفاصيل، فقد نشر حساب نتفليكس على تويتر هذا النبأ بالقول “عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعا في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز ورلد ميوزك أورد و 6 جوائز أفريكان ميوزيك أورد، يعود للدراما بعد غياب 27 عام مع نتفليكس”.

سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد "صنع في مصر" ويستمتع به العالم بأكمله pic.twitter.com/t4dA7roFWT — Amr Diab (@amrdiab) August 18, 2020

من جهته، قال عمرو دياب عبر حسابه على تويتر “سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد”.

وأضاف “أنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس لأن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد -صنع في مصر- ويستمتع به العالم بأكمله”.

وكشف موقع مجلة “فارايتي” الأميركية أن المسلسل، الذي لم يعرف عنوانه حتى الآن، هو عبارة عن دراما موسيقية، يتم إنتاجها حاليا.

يشار إلى أن آخر ظهور لدياب في دور تمثيلي كان عام 1993، وذلك في فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”، إلى جانب الراحل عمر الشريف.