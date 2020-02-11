نتوءات غريبة ظهرت على وجه أصالة في حفل الكويت.. والجمهور يتساءل

استغرب جماهير الفنانة السورية أصالة نصري من تجاعيد ظهرت على وجهها وتحديداً على منطقة الذقن والرقبة خلال إحياءها حفل في الكويت.

وحتى بانتهاء الحفل وخلال مقابلاتها مع الصحافة ظهرت هذه الأشكال الغريبة أو ما يمكن وصفها بـنتوؤات غريبة على الجلد ليتساءل الجمهور عن ماهيتها.

وهنا كنّا أمام عدة نظريات من المتابعين. فسّر البعض أنّ أصالة قد أجرت عملية شد للوجه وللأسف لم تكن ناجحة، بينما قال آخرون إن هذه العلامات هي بسبب الفيلر، وقد تكون ايضاً عملية غير ناجحة أو مواد سيئة تركت آثارها على المنطقة السفلية من وجهها.



وهذه الأشكال الغريبة لم تكن ظاهرة في إطلالة اصالة قبل أسبوع، وهي جديدة. وكانت حفلة أصالة في الكويت قد لاقت الكثير من جدل أولاً بعد أن مزقت فستانها من الأعلى لأنّه ضايق صوتها وأزعجها، وثانياً بعد أنسخرت من أحلام على المسرح من خلال نكات غير مباشرة.



وكانت النجمة قد أعلنت منذ فترة قصيرة خبر طلاقها من المخرج المصري طارق العريان، وكان الجمهور قد تعاطف معها بسبب الحادثة التي تكتمت عن تفاصيلها.