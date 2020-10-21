تدهورت الحالة الصحية للعازف الموسيقي ​عبد الله حلمي​ إثر إصابته بسرطان الحنجرة، دخل على إثرها إلى مستشفى المنيل التخصصي، لتلقي العلاج اللازم هناك.

وناشد الموزع عادل حقي نقابة الموسيقيين لمساعدة حلمي، بعد خضوعه لعملية جراحية بالحنجرة.

وقال محمد حلمي شقيق عازف الناي إن شقيقه أجرى عمليتين جراحيتين خطيرتين: أخويا عمل عمليتين واحدة إنقاذ حياة والتانية جراحية كبيرة، ودلوقت في العناية المركزة ربنا يطلعه على خير، بطالب الجمهور بالدعاء له، لأنه ثروة موسيقية لن تتكرر”.

يذكر أن عبد الله حلمي تم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية باعتباره من أشهر عازفي الناي، ويعد من أبرز أعضاء فرقة الفنان ​محمد منير​، ويشارك أيضا بالعزف مع النجمين ​عمرو دياب​، وعلي الحجار، وغيرهما.





