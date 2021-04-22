كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن قراره حول مصير مسلسل ” الطاووس ” الذي تعرض لأزمة خلال الأيام الماضية بإحالة المسئولين عن إنتاجه ومسئولي القنوات التي تعرضه إلى التحقيق بسبب الشكاوي التي طالبت بتوقف عرضه .

وجاء في نص التحقيقات الني نشرها المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع ” فيس بوك ” : ” قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوي المقدمة ضد مسلسل الطاووس بعد التحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه ” .

وتابع : ” حيث تبين الحصول على الموافقات اللازمة من الرقابة على المصنفات الفنية ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها ” .

وعلقت الفنانة ” سهر الصايغ ” بطلة العمل على هذا القرار معربة عن سعادتها به في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .. فقالت : ” الحمد لله .. شكرا جزيلا لكل من ساند ودعم مسلسل الطاووس ” .