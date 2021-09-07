أجرت الفنانة ” ميرفت أمين ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” تامر أمين ” في برنامجه آخر النهار المذاع على قناة ” النهار ” كشفت من خلالها عن تفاصيل الحريق الذي نشب في العقار الذي تقطن به بمنطقة المهندسين صباح يوم أمس .

فأشارت ميرفت أمين إلى أن الحريق كان بالطابق السادس من العقار حيث توجد شركة وتضم الشقة معدات وليس بشقتها الموجودة في الطابق الرابع كما تداولت بعض الأخبار والمواقع .

وعن ما تم تداوله حول قفزها من شقتها وصعودها إلى سطح البناية هربا من الحريق الهائل نفت الفنانة المصرية ذلك مؤكدة على أنها لم تتحرك من شقتها .

وأضافت أنه تواجد حوالي 7 عربات إطفاء و 3 عربات إسعاف بالإضافة إلى فريق من المعمل الجنائي وتم قطع الكهرباء والغاز واستمر الحريق وعملية الإطفاء حوالي 4 ساعات .

وتحدثت ميرفت أمين عن سبب إستمرار إقامتها في شقتها بالمهندسين قائلة : ” أنا بحب الونس وبحب أحس الناس حواليا ” .

وفي سياق الحديث أعربت عن حزنها برحيل زميلتها وصديقتها المقربة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” وافتقادها لها فقالت : ” الفراق صعب قوى .. إحنا كنا في كل حتة مع بعض .. الناس كلها كانت بتحبها وكانت ودودة وطيبة وعطوفة وحنونة وحاجات كتير حلوة قوى ” .

وأكدت الفنانة ميرفت أمين على أنها على تواصل دائم مع دنيا وإيمي سمير غانم واصفة إياهم بأنهم أولادها .