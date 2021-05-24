انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير صورا من الحادث الذي تعرض له ” فاهد الهاجري ” نجل الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية .

وأظهرت الصور تهشم سيارة فاهد الهاجري الذي نجا من موت محقق واحتراقها بالكامل .

وحرص نجل أحلام على طمأنة متابعيه ومحيه على وضعه الصحي كاشفا عن تماثله للشفاء في منشور له عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .

فكتب فاهد الهاجري : ” الله يحفظكم من الشر يا رب العالمين .. أطمنكم أني بخير وعافية ” .

وفي تغريدة أخرى له كان قد نشرها في وقت سابق قال : ” أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة .. أنا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمة والله يجزاكم خير على السؤال ” .