تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ” نجلاء بدر ” في تصريحات لها بوقت سابق حول حضورها لحفل زفاف يوم وفاة الفنان ” سمير غانم ” .

حيث قالت نجلاء بدر أنها حزنت على وفاة سمير غانم ولكن لن يكون مثل حزنها على والدها وأنه لو كان والدها هو من توفى لكانت امتنعت عن حضور حفل الزفاف .

وتابعت : ” الكلام ده لو كنت حضرت الجنازة ورجعت أنا محضرتش الجنازة اصلا .. أنا زعلت على الفنان سمير غانم بس زعلت على أبويا أكتر فأكيد لو كان أبويا مش هروح فرح ” .

وتفاعل المتابعون على المقطع فمنهم من أيد ما قالته واعتبر أن تصرفها طبيعيا والبعض الآخر اعترض على الطريقة التي تحدثت بها واصفين إياها بأنها غير مناسبة .

فجاءت التعليقات مثل : ” كان ممكن الكلام يكون ألطف وأذوق من هيك كان لازم تحترم شعور أهلو كلمة نزلتها الأرض ” و ” لو كانت سكتت كان أحسن ” و ” الأسلوب وحش جدا ” .