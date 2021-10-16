أثارت الفنانة نجلاء بدر جدلًا واسعًا مساء أمس عقب ظهورها بفستان ملفت على السجادة الحمراء الخاصة بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

تعرضت بدر لانتقادات شديدة بسبب فستانها واتهمها البعض بأنها ترغب في لفت الأنظار.

وقد ردت نجلاء بدر على الهجوم عليها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر، حيث قالت “انا اول مرة اواجه حاجة زي كده في حياتي لاني في عمري ما سعيت للترند لاني دائما اعتبر ان ده حاجة يمكن يهينا”.

وتابعت “دخلت المهرجان مع مصممة ازياء اسمها فريدة تمرازا وهي مصرية ولبست فنانين كثير وعندها فاشن لاين وكل سنة بتطلع موديلات جديدة ولما جينا نختار الفستان والله اخترنا الاحلى بس لا فكرنا انه الاعرى ولا الاكثر جرأة “.

كما أكدت نجلاء بدر ان الفستان يظهر على الكاميرات مغاير للواقع لأن به قماشة من نوع “الفيلية” ولكنها لم تظهر في الكاميرا فهذا النوع من الأقمشة الخفيفة لا تظهر من خلال الكاميرات