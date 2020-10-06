نشرت الفنانة المصرية ” نجلاء بدر ” صورة من نتيجة تحليل فيروس كورونا الذي أجرته مؤخرا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وذلك بعد شعورها ببعض التعب وظهور أعراض عليها منها السعال ” الكحة الناشفة ” على حد وصفها .

وجاءت نتيجة التحليل سلبية وإنها تعاني فقط من حساسية الصدر .. فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” أول مرة أعمل تحليل covid 19 والحمد لله طلعت سليمة .. النتيجة سالبة .. كان عندى كحة ناشفة بس ” .

وتابعت نجلاء بدر : ” وبعد التحاليل والأشعات كلها والكحة فكت بعد العلاج الحمد لله طلعت حساسية صدرية و أنا عندي حساسية من زمان بس قلقت .. خلوا بالكم وربنا يحفظكم من كل شر ” .