نجلاء بدر تفرغ غضبها: “نهش قبور.. عملتوها ازاي دي يا كفرة”!

فجرت الفنانة نجلاء بدر مفاجأة صادمة لمتابعيها عندما أكدت أن هناك مسلسل ثاني تم تصوير بعض مشاهده بمقبرة والدها الراحل، موضحة أن مسلسل “زي الشمس” ليس العمل الوحيد الذي استغل هذه المقبرة.

وكتبت من خلال حسابها على موقع “فايسبوك” “اين الفن و الإبداع في نهش قبور الغير لا إله إلا الله”.

وأضافت :”تحولت المقبرة المملوكة للعائلة لموقع تصوير للأعمال الفنية في الباطن”.

واختتمت حديثها دون توضيح لإسم العمل الثاني وقالت: “نهش قبور .. عملتوها ازاي دي يا كفرة “.

وتخوض نجلاء بدر سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “أبو جبل” مع مصطفى شعبان .