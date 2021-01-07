نشرت الفنانة المصرية ” نجلاء بدر ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات” إنستجرام ” هنأت من خلاله بعيد الميلاد المجيد .

فكتبت نجلاء بدر في منشورها قائلة : ” عيد الميلاد المجيد .. كل سنة وأنتم طيبين ” .

لترد متابعة في تعليق لها على المنشور : ” بتهنيهم على كفرهم ” .. وهو الأمر الذي دفع نجلاء بدر إلى الخروج للرد عليها فقالت بكلمات غاضبة : ” استغفر الله العظيم .. إنتي إزاي بتكفري الناس أي دين أداكي حق التكفير .. ده عيد ميلاد سيدنا عيسى إنتي لا تؤمني بالأديان والرسل ؟ ” .

وتابعت : ” اقري الكتب السماوية كلها التوارة والإنجيل والقرآن الكريم .. إنتي كده مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللي المفروض تؤمني بيها فبلاش تتكلمي ولا تعلقي بجهل .. أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأول كلمة اقرأ يا ترى عملتي بيها ” .

وعدلت نجلاء بدر منشورها فكتبت في تعليقها عليه : ” الفكر المنتشر على جهل بالأديان والكتب والرسل مرفوض عندي وغير مقبول احترموا الأديان والرسل والكتب ” .