ورطت الفنانة المصرية نجلاء بدر الاعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي تم تعيينه وزيرا في الحكومة اللبنانية الجديدة بعد نشرها صورة جمعتها به وذلك لتهنئته بالمنصب الجديد.

فقد نشرت نجلاء بدر، عبر حسابها على انستغرام، صورة ظهرت فيها وهي تحتضن جورج قرداحي وعلقت عليها كاتبة: “منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة يستحقها بجدارة”.

وقد لاقت الصورة استغراب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها وهي تحتضنه حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “توقعتها زوجته ع هاي اللقطه” و “ طيب مبروك للاستاذ قرداحي، يستاهل ولكن الحظن ليه طيب ” و “وزير الاحضان ”.

يذكر ان تعيين جورج قرداحي ردود فعل متباينة بين من اثنى عليه معتبرا انه الشخص المناسب حيث كتب اعلامي عماني “حين يوكل الأمر لأهله تغدو الأمور أكثر اتزاناً، فالإعلام أداة لتطور المجتمعات، وتحول جذري لسياسات الدول، فهنيئا للبنان تعيين الإعلامي والإنسان الكبير جورج قرداحي وزيراً للإعلام، وجوده نقلة نوعية في ضمير الإعلام العربي وليس اللبناني فقط.” .

حين يوكل الأمر لأهله تغدو الأمور أكثر اتزاناً، فالإعلام أداة لتطور المجتمعات، وتحول جذري لسياسات الدول، فهنيئا للبنان تعيين الإعلامي والإنسان الكبير جورج قرداحي وزيراً للإعلام، وجوده نقلة نوعية في ضمير الإعلام العربي وليس اللبناني فقط. pic.twitter.com/PTjBcsKgbL — موسى الفرعي (@moosaFarei) September 10, 2021

غير انه وفي نفس الوقت شن كثيرين هجوما على جورج قرداحي مستذكرين مواقف سابقة له كان من بينهم الاعلامية اللبنانية ديانا مقلد التي كتبت في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “أعلن ميقاتي الان حكومة لا نساء فيها سوى واحدة. المنافق العنصري المزور جورج قرداحي بات وزير اعلام. يوسف خليل مصمم الهندسات المالية التي سببت الانهيار هو وزير المال. غيض من فيض ليخرج علينا ميقاتي “دامعاً” من شدة التأثر بهذا “الانجاز”.”.

أعلن ميقاتي الان حكومة لا نساء فيها سوى واحدة.

المنافق العنصري المزور جورج قرداحي بات وزير اعلام.

يوسف خليل مصمم الهندسات المالية التي سببت الانهيار هو وزير المال.

غيض من فيض ليخرج علينا ميقاتي "دامعاً" من شدة التأثر بهذا "الانجاز". — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) September 10, 2021