شاركت الفنانة والمذيعة نجلاء بدر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ،بصورة ومقطع مصور لها من داخل أحد الصالات الرياضية وكانت برفقة المدرب الخاص بها،

واستعرضت نجلاء من خلال ظهورها لياقتها البدنية المرتفعة في تنفيذ عدد من التمارين الرياضية، وظهرت بإطلالة رياضية جريئة، وعلقت علي المقطع الذي نشرته وقالت “اليوم الثامن علي التوالي ..يا مسهل”، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها وزملائها الذين حرصوا على تشجعيها لاستكمال برنامجها التدريبي.

كما شاركت نجلاء بدر عبر حسابها بإنستجرام صورة لها مع نفس مدرب اللياقة البدنية الخاص بها في أول يوم تمرين لها وأرفقتها بالتعليق قائلة “أول يوم.. مع أعظم مدرب “. وتفاعل الجمهور والمتابعين إيضاً مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، مشيدين برشاقتها وحيويتها.

في سياقٍ آخر، تداول رواد مواقع التواصل فيديو قديم لنجلاء بدر يعود لعام 1991 أي منذ 29 عاماً، وهو جزء من مشاركتها في مسلسل بعنوان “النوة”، فظهرت في المقطع المتداول وهي شابة صغيرة في العمر وملامحها مختلفة كثيراً عن وقتنا هذا، وتفاعل الجمهور مع فيديو نجلاء بدر القديم، فأشار البعض أن ملامحها مختلفة عن الآن، حيث أنها في السابق كان وجهها ممتلئاً وما عزز من جعل التعرف عليها صعباً، هو اعتمادها على تسريحة شعر من أجواء التسعينيات، ولكن اتفق الجميع أن نبرة صوتها مازالت كما هي لم تتأثر على الإطلاق.

وعلي الصعيد الفني تشارك الفنانة نجلاء بدر حاليا في بطولة “مسلسل لؤلؤ”، إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.