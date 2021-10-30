استضافت الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها أسرار النجوم المذاع على إذاعة نجوم إف إم الفنانة ” نجلاء بدر ” في حلقة يوم الخميس الماضي .

وخلال الحلقة تحدثت نجلاء بدر عن مسلسل نسل الأغراب التي شاركت في بطولته وتم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي وعن موقفها تجاهه وهل ندمت على تقديمه .

فأشارت نجلاء بدر إلى أنها لم تندم على العمل مع كلا من الفنانين ” أحمد السقا وأمير كرارة ” لحبها لهما كما أنها تحمست لأداء دور تتحدث فيه باللهجة الصعيدية وهو ما تقم به للمرة الأولى .

وعن ما أزعجها بالمسلسل قالت أنه تم الاتفاق على أشياء لم يتم تنفيذها بالإضافة إلى أنها فوجئت بعد ذلك بتحجيم دورها إلى جانب صعوبة النقاش مع مخرج العمل ” محمد سامي ” .

وتابعت : ” أنا زهدت جيت في الآخر عايزة أخلص .. طموحي فيها طبقا للي اتفقنا عليه كان أكبر من كده .. فيه مشاهد اتشال أجزاء منها ” .

وأكدت الفنانة نجلاء بدر أن المخرج محمد سامي لم يتغير معها على المستوى الشخصي ولكنها أشارت إلى أن مشاغله أصبحت كثيرة بسبب اتجاهه إلى التأليف مع الإخراج مما سبب ضغوطا عليه .

وأضافت : ” لما المؤلف بيبقى نفسه المخرج بيبقى صعب المناقشة مفيش طرف تالت يوازن .. معنديش مشكلة مع مي عمر ومحمد سامي بس أنا قررت مش هشتغل مع واحد ومراته ولا واحد وصاحبته أو شخص وقريبه ” .