أكدت الفنانة المصرية نجلاء بدر بـ”برنامج أنا وأنا”، على فضائية “ON E”، مع الإعلامية سمر يسري نها عاشت مع الكينج “محمد منير” قصة حب جميلة وغنى لها أغنيته الشهيرة “لما النسيم” وذهب لمنزلها لطلب يدها وفعلاً وافقت، وتم تحديد ميعاد لعقد القرآن وفي الوقت المحدد اختفى منير، وأغلق هاتفه.

وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب فى 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس “اختفى”، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها :”حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك”. ولفتت الفنانة نجلاء بدر، إلى أن الموضوع استغرض شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: “أنا اتخطفت واتسبت”.

في سياقٍ آخر، تداول رواد مواقع التواصل فيديو قديم لنجلاء بدر يعود لعام 1991 أي منذ 29 عاماً، وهو جزء من مشاركتها في مسلسل بعنوان “النوة”، فظهرت في المقطع المتداول وهي شابة صغيرة في العمر وملامحها مختلفة كثيراً عن وقتنا هذا، وتفاعل الجمهور مع فيديو نجلاء بدر القديم، فأشار البعض أن ملامحها مختلفة عن الآن، حيث أنها في السابق كان وجهها ممتلئاً وما عزز من جعل التعرف عليها صعباً، هو اعتمادها على تسريحة شعر من أجواء التسعينيات، ولكن اتفق الجميع أن نبرة صوتها مازالت كما هي لم تتأثر على الإطلاق.

وعلي الصعيد الفني تشارك الفنانة نجلاء بدر حاليا في بطولة “مسلسل لؤلؤ”، إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.