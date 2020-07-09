شاركت الفنانة المصرية “نجلاء بدر” متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورتها أثناء المرحلة الجامعية، معبرة عن صدمتها ودهشتها من مظهرها في الصورة التي وصلتها مؤخرا عبر زميلة دراسة، وأظهرت تحولاً كبيراً في شكلها، حيث بدت في الصورة بملامح مختلفة عن ملامحها الحالية.

وأرفقت بدر تلك الصورة بالتعليق، حيث قالت: “تخيلوا دي انا كنت في تانيه جامعة كليه الإعلام جامعة القاهرة .. بعتتلي الصورة دي صاحبتي و دفعتي اللي عشنا سوى على الحلوه بجد، نضال البكري”، ووحققت الصورة عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات من قبّل المتابعين، الذين أكدوا أنها كانت ولا تزال جميلة، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت طبيعية أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي .

في سياق آخر، وقّعت الفنانة نجلاء بدر عقود انضمامها لـ “مسلسل لؤلؤ” كما أنضمت لـ “فيلم سوق الرجالة” وهو من تأليف علاء سليمان، سيناريو وحوار نيفين شلبي و دينا السقا وبطولة كل من باسم سمرة وحمد وفيق، وانتصار وفراس السعيد و‏محمود الليثي. ويشار إلى أنها ظهرت في موسم مسلسلات رمضان 2020، في “مسلسل البرنس” إلى جانب الفنانين محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا ودنيا عبد العزيز.