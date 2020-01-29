الصفحة الرئيسية فن نجلاء بدر ومحمد رمضان وروجينا في كواليس “البرنس”

نجلاء بدر ومحمد رمضان وروجينا في كواليس “البرنس”

بواسطة -
0 0
نجلاء بدر وروجينا ومحمد رمضان وانجي علي

نجلاء بدر وروجينا ومحمد رمضان وانجي علي

نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، صورة من كواليس تصوير مسلسل البرنس صورة من كواليس مسلسل “البرنس” جمعتها بعدد من نجوم العمل.

 

وظهرت نجلاء بدر في الصورة التي نشرتها، عبر حسابها على انستغرام، مع الفنانين محمد رمضان  وروجينا، وانجى على، والمخرج محمد سامي.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

البرنس مسلسل رمضان 2020 #mohamedramadan @mohamedramadanws @directormohamedsami

A post shared by Naglaa Badr (@naglaabadr_official) on

 

يذكر مسلسل “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.