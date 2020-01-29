نجلاء بدر ومحمد رمضان وروجينا في كواليس “البرنس”

نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، صورة من كواليس تصوير مسلسل البرنس صورة من كواليس مسلسل “البرنس” جمعتها بعدد من نجوم العمل.

وظهرت نجلاء بدر في الصورة التي نشرتها، عبر حسابها على انستغرام، مع الفنانين محمد رمضان وروجينا، وانجى على، والمخرج محمد سامي.

يذكر مسلسل “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الاخوة بعد وفاة الأب.