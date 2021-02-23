نشر الفنان المصري ” هاني شاكر ” صورة جديدة عبر حسابه على موقع إنستجرام من إحتفاله بعيد ميلاد أحفاده ” مجدي ومليكة ” توأمي إبنته الراحلة دينا .

وظهر في الصورة هاني شاكر برفقة زوجته وحفيديهما مجدي ومليكة .. وكتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وانتوا طيبين وانتو منورين حياتنا وانتوا أحلي وأغلي حاجه فيها ” .

وتابع : ” ربنا يسعدكم ويفرحكم دائما زي ما انتوا بتفرحونا وبتسعدونا .. عيد ميلاد سعيد لأحلي ديدو وأحلي لولو ” .

يذكر أن ” دينا ” إبنة الفنان هاني شاكر كانت قد رحلت عن عالمنا في عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان .