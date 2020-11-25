أثار فاهد الهاجري نجل الفنانة أحلام قلق متابعيه عبر السوشال ميديا بعد نشر صورة ظهر فيها بيد مكسورة ومجبَّرة، وهو ما دفع جمهوره لتخمين تعرضه لحادث خاصة وأنه مختفٍ منذ يومين.

ونشر الهاجري عبر صفحته بتويتر صورا ظهر فيها وهو بعيادة طبية.. وعلق قائلا: “‏لكل من سأل عني انا بخير الحمدالله، اشكر كل من اتصل لي وتطمن علي”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وانهالت التعليقات عليه: “كيف هاد حادثة..شوف مين دعى عليك بسبب ياللي عملته بين أصالة وأحلام..تقبرني عيونك الله يقومك بالسلامة..متى سار وكيف”.

كما أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن قلقها، حيث علقت قائلة: “سلامة قلبك my baby, “، كما علقت والدته الفنانة أحلام قائلة: “‏‎الله يحفظك امي حبيبي استودعتك الرحمن”.

لكل من سأل عني انا بخير الحمدالله ، اشكر كل من اتصل لي وتطمن علي pic.twitter.com/v5jwOPFpJ1 — فاهد مبارك الهاجري (@FahedMalhajri) November 24, 2020

وكان فاهد مبارك الهاجري قد كشف كواليس توسطه في الصلح بين والدته والفنانة أصالة نصري، بعد خلاف استمر بينهما أكثر من عام ونصف العام، مؤكدًا أن والدته صُدمت بما فعله واستطاعته إتمام الصلح بين الثنائي.

وقال “فاهد” في تصريحات تلفزيونية إن فكرة الصلح بين والدته وأصالة جاءت له عندما كان يتصفح حسابه عبر موقع “تويتر”، مبينًا أنه تحمس للأمر لأن والدته وأصالة على خلاف منذ فترة طويلة وهما في الأصل أحباب وأخوات طوال العمر ولكن لا مانع من خوض التجربة.

وأوضح “فاهد” أنه بدأ الأمر عبر تغريدة في “تويتر” ووقتها كانت والدته مصدومة مما فعله، لافتًا إلى أنه استمر في متابعة التغريدات والردود للوصول إلى النهاية لربما يكون الأمر به خير، وأشار إلى أن والدته عندما رأت التغريدات ورد فعل أصالة كانت في حالة سعادة وانبساط.