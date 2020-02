نجل أصالة يقتل شاباً بسيارته ووالد الضحية يفجر مفاجأة: “تنازلت مقابل هذا المبلغ”

View this post on Instagram

Word can’t describe what you mean to me, all I can say is that your The most loving and caring person I know. Your intentions has always been just as pure as your face my angel. Love u so much Maa 🌹❤️