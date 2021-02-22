يبدو أن ماجد نجل مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر؛ قد نجح في إقناع والدته في العودة للحجاب مرة أخرى، بعدما تخلت عنه مؤخرا، حيث هددها بأنه سيتركها ويذهب ليعيش مع والده حال استمرت دون الحجاب بعد انفصالها عن “مشعل الخالدي” لأنه يرى أنه مهما حدث لا يصح أن تتخلى والدته عن عادتها وتقاليدها. وظهرت أميرة الناصري في فيديو مع نجلها في مقطع فيديو بثه عبر حسابه علي موقع “سناب شات”، وهي مرتدية الحجاب مرة أخرى، الأمر الذي أثار الجدل حول عودتها إليه من جديد.

ومما يرجح فكرة عودتها للحجاب مرة أخرى التهديدات التي أطلقها نجلها في أول الفيديو، كما أنه طلب من متابعيه أن يطلبوا من والدته أن تعود لحجابها وإلا سيسافر إلى مدينة الرياض ليعيش مع والده ويبتعد عنها. كما بين “ماجد” أن طليق والدته تسبب لها في حالة سيئة جعلها تغير من عادتها وتقاليدها، موضحا أنه لا يقدر على إقناعها بالعدول عن قرار ترك الحجاب الذي يخالف العادات والتقاليد والدين الإسلامي، لافتا إلى أنها ملتزمة بالصلاة وكانت تقول له إنها مستحيل أن تتخلى عن حجابها وهو ما جعله يتفاجأ من تصرفها. وأشار إلى أن طليق والدته مشعل يريد زيادة متابعيه ومشاهداته من وراء تعنيف أميرة الناصر، قائلاً إن والدته “مخها ضارب”، حيث إنه كان يتوقع منها أي شيء بخلاف ترك الحجاب، كونها كانت تتمسك به أكثر من أي شيء في السابق.

وتلقى نجل أميرة الناصر العديد من الرسائل المطالبة بعدم تركه لأمه في مثل تلك الظروف والسفر إلى والده، ما جعله يتراجع بالفعل عن السفر، وفاجأ متابعيه بظهور والدته بحجابها. وكانت قد ظهرت الناصر، وهي ترقص في فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع “سناب شات” دون حجاب، لافتة إلى أنها قررت خلعه نهائيًا، حتى تتفرغ لحياتها وتعيشها بشكل جديد خصوصا بعد انفصالها عن زوجها. وأضافت أن الحجاب كان لا يظهر جمالها ويجعلها تبدو كعجوز ولا يعطيها عمرها الحقيقي، موضحة أنه وبعد انفصالها رسميًا، تريد أن تبدأ بشكل جديد ومختلف كليًا.

وتصدر وسم “المعنفة أميرة الناصر” محركات البحث في السعودية، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع قصة الناصر وصور التعذيب التي نشرتها، مبدين تعاطفًا كبيرًا معها، وطالبوا بضرورة التحقيق مع طليقها مشعل الخالدي المعنف لها بهذه الطريقة. ورد الخالدي على اتهامات طليقته الناصر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في سناب شات قال فيه: “حسبي الله فيك لأنك نزلتي راسي عشان المتابعين وعشان الشهرة أنا ما أبغى متابعين وما أبغى توثيق إذا كان هذا على كرامتي ما أبغاه، ما أبغى الشهرة”.