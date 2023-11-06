الفنانة ألفت سكر هي إحدى أهم نجمات السينما المصرية، والت برعت في أدوار الأم والأدوار الثانوية فلم يعرض عليها أدوار بطولة تزوجت من فنان شهير ونجلها ورث التمثيل عنها.

عائلة ألفت سكر الفنية

فما لا يعرفه الكثيرون أن الفنانة ألفت سكر قد تزوجت من الفنان الكبير وحيد سيف، وأنجبت منه ابنهما الفنان أشرف سيف، والذي تميز بوسامته.

من هو أشرف سيف؟

بدأ مسيرته الفنية عندما قدم العديد من السهرات التلفزيونية منها “الحب بين الرمال والسحاب”، “أحلام قديمة” وغيرها، اتجه بعد ذلك ليشارك في السينما والتليفزيون والمسرح أيضاً فقدم أول أدواره في مسلسل بعنوان “الأزهر الشريف منارة الإسلام” والذي تم عرضه في عام 1982.

أما على صعيد السينما فقدم دور في فيلم “البنات والمجهول” والذي تم عرضه في عام 1986، كما شارك في فيلم “الطعنة” بدور خالد والذي تم عرضه في عام 1987.

أما آخر أعماله فقد كان دوره في مسلسل “ينابيع العشق” والذي تم عرضه في عام 2005 ثم غاب عن الساحة الفنية لسنوات.

زوجة أشرف سيف الفنانة المعتزلة

تزوج أشرف من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي فقد تعرف عليها لأول مرة عندما قابلها في مسرحية “أصحاب المعالي” حين شاركت معه في العمل، تزوج الثنائي ورزق منها بثلاثة أبناء هم عمر وفرح ونور، ولدت لمياء في السابع من يوليو عام 1967 واسمها الحقيقي هو سحر الجداوي رمضان وهي ابنة لأب مصري وأم سورية كانا يعملان في فرقة محمود رضا الاستعراضية كما شاركت والدتها في فيلم “غرام في الكرنك” وجسدت شخصية الفتاة الشامية.

عملت لمياء في فرقة رضا أيضاً كراقصة، وبعد ذلك شاركت في العديد من الإعلانات التلفزيونية لكنها ما لبثت أن خاضت تجربة التمثيل فقدمت دور في فيلم “جري الوحوش” وجسدت فيه دور الفتاة الأجنبية التي تزوجها الفنان نور الشريف، كما شاركت في فيلم “كريستال” مع النجمة شريهان، فيلم “جبر الخواطر” ولم تقدم الكثير من الأعمال الفنية ثم اعتزلت وتفرغت لأسرتها وحياتها العائلية وذلك في أواخر فترة التسعينات.

والده وحيد سيف

جدير بالذكر أن وحيد سيف ولد في 20 مارس 1939، وحصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة الإسكندرية، و أثناء دراسته بالجامعة انضم إلى الفرقة التمثيلية بالإسكندرية حيث شارك في العديد من المسرحيات، وأتى إلى القاهرة عام 1968، ثم كانت بدايته السينيمائية سنة 1971 من خلال فيلم (زوجتي والكلب)، حيث اشتهر بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال في السينما والمسرح وأيضًا التلفزيون.

من أبرز أعماله (شارع محمد علي، المال والبنون، محامي خلع، سيد العاطفي، عايز حقي)، تزوج وحيد سيف فى حياته 3 مرات، وابناءه هم أشرف سيف، وايناس وايمان، ناصر، توفي في يناير 2013 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 73 عام.

زيجات الراحل وحيد سيف

يُشار إلي أن الفنان الراحل وحيد سيف تزوج 3 مرات، وكانت من زوجاته الأولي فهي الفنانة ألفت سكر، والدة الفنان أشرف سيف. ثم تزوج بعدها بسيدة من خارج الوسط الفنى، أما آخر زوجات وحيد سيف فهي الصحافية “خلود” التي لازمته في مرضه الأخير حتى وفاته يوم 19 يناير عام 2013.

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