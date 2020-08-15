أجرى ” محمد فؤاد المهندس ” نجل الفنان الراحل ” فؤاد المهندس ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” التاسعة ” تحدث من خلالها عن علاقته بالفنانة الراحلة “شويكار ” التي رحلت عن عالمنا يوم أمس الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما .

فقال محمد المهندس أن الفنانة شويكار كانت له بمثابة الأم الروحية وكانت تهتم به دائما سواء هو أو شقيقه أحمد أو إبنتها منة .

وتابع : ” أنا لحد دلوقتي مش عارف أتمالك أعصابي .. ست خدت حتة من قلبنا وراحتلهم فوق زمانهم قاعدين دلوقتي بيبصولنا وبيضحكوا .. الله يرحمها وكفاية حب الناس وإنها سابت ذكرى جميلة ” .

وأشار إلى إنها كانت في الأيام الأخيرة بحالة جيدة وكان يتواجد معها وزوجته ولكنها كانت تعاني فقط من آلام في الحوض على خلفية العملية التي أجرتها منذ 4 سنوات والتي نتج عنها خطأ طبي .. مضيفا : ” في 3 أيام الأمور كلها اتدهورت وهذا أمر الله ” .

وكشف محمد فؤاد المهندس عن طلب ووصية الفنانة شويكار قائلا : ” هي طلبت طلب أن يكون العزاء للأسرة فقط في المدافن ومش عايزة تتعب الناس .. وهي في المستشفى قالت لمنة أنا مش هرجع تاني على البيت الكلام ده من 4 أيام ” .