كشف ” تركي سامي ” نجل الفنان السعودي ” خالد سامي ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده وذلك في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر .
فأشار تركي سامي إلى أن والده لايزال في الغيبوبة التي دخل بها منذ أواخر شهر رمضان الماضي وتواجده بغرفة العناية المركزة معربا عن إشتياقه له ولسماع صوته .
فكتب نجل خالد سامي في تغريدته قائلا : ” اشتقت لأبوي بكمل 4 شهور وانا ماسمعت صوته دعواتكم يرجع الوعي له ” .
وتابع : ” يوميًا بالمستشفى نتمنى فقط يجي اليوم اللي يرجع وعيه فيه .. الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذي ويقوم والدي بالسلامة يارب ياكريم ” .