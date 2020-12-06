نشر ” عمر حسن يوسف ” نجل الفنان المصري ” حسن يوسف ” منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” شن من خلاله هجوما قاسيا على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والقائمين عليه .

وذلك بسبب عدم دعوتهم لوالده لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 المقام حاليا في القاهرة .

فكتب عمر حسن يوسف في منشوره : ” لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة والمهرجان مليان شوية إنفلونسرز علي شوية راقصات يبقي اكيد في حاجة غلط ” .

وتابع : ” أو الاتجاه إنهم يعزموا اللي بيأفتروا وبيسكروا معاهم بس .. اللي ماسكين المهرجانات بقوا شوية بهلوانات ” .