طرح المغني الشعبي خميس شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة بعنوان “مابحبش الصهاينة وبكره إسرائيل”، وإشتعلت حدة المقارنة بين الإبن والوالد، علي منصّات السوشيال ميديا، بعدما طرح تلك الأغنية التي إتخذت نفس تيمة أغاني والده

الأغنية كتبها الشاعر إسلام خليل الذي شارك شعبان رحلته الغنائية لسنوات طويلة. فور إنتشار الأغنية، بدأ الكلام عن مناسبة الأغنية التي تزامنت مع التطبيع الاسرائيلي والدول الخليجية، إضافة إلى المشاكل التي تعرّض لها الممثل المصري محمد رمضان إثر إلتقاطه صورة وهو يعانق المغني الإسرائيلي عومير آدام.

يُذكر أن المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم قد عمل معه أبنائه فى الغناء لفترة، منهم من يعمل حالياً في الغناء مثل (خميس وعدوية)، واللذان يطرحان أغانى جديدة بين الحين والأخر بنفس طريقة والدهما الراحل.

خميس إبن المطرب الشعبي الراحل “شعبان عبد الرحيم “يتحول لنسخة من والده

المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم رحل عن الحياة شهر ديسمبر عام 2019، بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل، وحضره السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، -الذي غنى له شعبان عبد الرحيم-، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي. وآخرين

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغاني أشهرها “مواطن ومخبر وحرامي” من فيلم يحمل نفس السم ، وأغنية “أنا بكره إسرائيل” و”متخافش من الحكومة” و”شعبان يتحدى جاكسون” و”هابطل السجاير” ساهمت في اشتراكه في عدد من الافلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم “مواطن ومخبر وحرامي”.

يُذكر أن آخر حفلات شعبان عبد الرحيم كان بموسم الرياض وظهر على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد الراحل وقتها، أنه مصاب بكسر فى القدم، وإن منظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي أثناء الغناء، قائلا:”أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي”.