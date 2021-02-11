كشف ” عادل نافع ” نجل شقيقة الفنان المصري ” علي حميدة “في تصريحات له عن تطورات الحالة الصحية لخاله على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا واستدعت نقله إلى المستشفى .

فقال عادل نافع أن الفنان علي حميدة يعاني من سرطان في الرئة وأن عائلته تخفي عنه هذا الأمر لإنه إذا علم بإصابته بالسرطان قد يموت ولذلك فهم يبعدون أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة عنه وكل من يزوره لا يتحدث له عن أي شيء يخص المرض .

وأشار إلى أن علي حميدة يتواجد حاليا في منزله وسط عائلته بمحافظة مرسى مطروح وفقا لرغبته في ذلك وأن ذلك يحسن من نفسيته كثيرا .. مضيفا أنه يتلقى العلاج وحالته الآن مستقرة وأفضل بكثير منذ عودته إلى المنزل على عكس الأيام الأخيرة من وجوده في المستشفى .