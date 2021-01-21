يواصل محمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم حافظ، إثارة الجدل في مصر بحديثه عن عمه العندليب الراحل، رغم مرور نحو 44 عاما على رحيله.

وقال شبانة في تصريحات لجريدة “الوطن” المصرية إن عبد الحليم حافظ، أصوله تعود إلى مدينة نجد السعودية، وينتمي إلى قبيلة بني تميم، وأفخاذه لـ”آل خرافي” و”آل الشيخ”.

وكان محمد شبانة، قد أكد في وقت سابق، عدم تحلل جثة العندليب الأسمر، التي مر على دفنها 44 عاما، وذلك بعد ذهابه إلى المقبرة التي دُفن بها عمه ، برفقة آخرين لنقل رفات والده وعمه، إلى حجرة أخرى فارغة بالمقبرة، حتى يتم الانتهاء من بناء جدار عازل للمياه الجوفية، وبمجرد نزولهم إلى المقبرة بصحبة كشافات الإضاءة، فوجد وجه “عبدالحليم حافظ” وشعره الأسود وحواجبه دون تآكل، كأنه نائم، أو شخص بملابس كفن بيضاء مدفون حديثاً.