رحل صبيحة يوم 7 يوليو من العام الماضي 2020م ابن الملك ونجل شقيق الملك سلمان الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، عن عمر ناهر الـ 95 عامًا، هو الابن التاسع للملك سعود ثاني ملوك المملكة العربية السعودية و قد تولى في حياته مناصب رسمية عديدة من بينها قيادة الحرس الوطني.

أشتهر الأمير خالد بن سعود بزيجاته التى كانت أغلبها من الوسط الفنى، حيث تزوج خمس مرات معلّنة، أولهما الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، وبعدها تزوج من الأميرة مها بنت محسن ناشي الشريف. أما فى شهر سبتمبر عام 1969 تزوج الأمير خالد من الفنانة شمس البارودي، واستمر زواجهم ثلاث أشهر فقط، ثم الفنانة سهير رمزي واستمر زواجهم لمدة عام، واستمر زواجه من الفنانة صباح لمدة شهر واحد.

زوجات خالد بن آل سعود

وعن تفاصيل تلك الزيجات، نذكر أنه كان للفنانة شمس البارودي زيجة قبل زواجها الحالي من والد أبنائها الفنان القدير حسن يوسف، وهو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقد دام هذا الزواج لفترة لم تتعدي الثلاثة أشهر و تطلقا بعدها وحافظت الفنانة المعتزلة على سريته حتى تسربت صور الزفاف على الانترنت بعد ما يقرب من 52 عامًا من كتمان هذا الزواج والصورة أدناه لحفل زفافهما 1969م.

حفل زفاف الفنانة شمس البارودى على الأمير خالد بن سعود، فى شهر سبتمبر من عام (1969)م.

أما الشحرورة اللبنانية صباح التي اشتهرت بكثرة زيجاتها، إذ وصل عدد أزواجها إلى تسعة فقد تزوجت الامير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها وذلك عقب طلاقه من شمس البارودي بعدة أشهر.

صباح و خالد بن آل سعود

وأخيرا النجمة سهير رمزي التي صرحت في برنامج الجريئة والمشاغبون بقناة النايل سينما أنها كانت متزوجة من الأمير خالد بن سعود، في بدايتها الفنّية وأنه يعتبر الزوج الثاني لها بعد الملحن حلمي بكر، وصرحت أن زواجهما كان سريًا في البداية لخوفهم من رد فعل المملكة العربية السعودية.

خالد بن آل سعود وسهير رمزي

وأكدت سهير رمزي، أنها عاشت قصة حب قوية بينها وبين الأمير السعودي، نافية ما يقال أن زواجهما كان من أجل المال…. وأضافت سهير رمزي :”كان بيجي يستناني تحت المسرح وكان بيتفرج عليا دايمًا في المسرح، وعرض عليا الزواج على طول وأنا وافقت لأنه كان أمير وكان وسيمًا جدًا”

المدهش عن الشائعات ترددت أن الأمير السعودي خالد بن سعود أنه قد تزوج أيضا من سعاد حسني وميرفت أمين والإعلامية المصرية نجوى إبراهيم، لكن لم تثبت عليه سوى تلك الزيجات الخمس التى أشتملت علي تلك الفنانات الثلاثة.

أبناء الأمير خالد بن سعود

انجب الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، الأميرة عهود الملقبة ب “نديم الشوق”، والتى ولدت عام 1974.

ولد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز في عام 1925، في مدينة مكة المكرمة، ويعتبر الابن التاسع للملك سعود بن عبدالعزيز، من زوجته جميلة أسعد إبراهيم مرعي.

دراسة الابن التاسع للملك سعود

درس الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في الرياض وتخرج من المتوسطة، انتقل إلى الدراسة فى جامعة هابيرت بعد التخرج من الثانوية، وعاد إلى المملكة العربية السعودية، بدرجة بكالوريوس.

تولى الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، رئاسة الحرس الوطنى السعودي في الفترة لمدة ثلاثة سنوات، حتى قام الأمير فهد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بتعيينه رئيسًا لمكتبة الملك سعود.

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