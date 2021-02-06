أجرى الدكتور ” محمود العلايلي ” نجل الفنان المصري الراحل ” عزت العلايلي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” تحدث من خلالها عن سبب وفاة والده وتفاصيل الأيام الأخيرة في حياته .

حيث نفى محمود العلايلي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة عزت العلايلي بفيروس كورونا وهي ما أدت إلى وفاته .. وأكد على أن والده كان يتمتع بصحة جيدة وأن وفاته كانت مفاجئة بالنسبة لأسرته لأنه كان يعيش حياته بشكل طبيعي .

فقال : ” هو توفى وفاة سالمة مسالمة هادئة زي ما كانت حياته مسالمة وهادئة وهو يستاهل هذا الانتقال السهل الناعم ” .

وعن ما كان يشغل الفنان الراحل في الفترة الأخيرة علق محمود العلايلي قائلا : ” هو كان مهتم إن هو عايز يعمل أعمال جديدة وكان مطروح فكرة إعادة مسرحية أهلا يا بكوات وكانت مسألة شاغلاه إلى حد بعيد ” .

وأضاف : ” كان عنده إحساس بالراحة والانبساط بعد تكريمه في مهرجان الاسكندرية والاتفاق على تكريمه في مهرجان شرم الشيخ وعمل أكتر من إنترفيو سواء في الصحافة أو التليفزيون وقدر يعبر عن نفسه ويتكلم عن تاريخه الفني والملامح الشخصية وكانت بالنسباله مسألة مهمة ” .

يذكر أن الفنان عزت العلايلي كان قد رحل عن عالمنا صباح يوم أمس الجمعة عن عمر ناهز 86 عاما .