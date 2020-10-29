أجرى ” شريف أحمد عبد الحليم ” نجل الفنانة ” عايدة عبد العزيز ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامجه التاسعة كشف من خلالها عن الوضع الصحي الحالي لوالدته .

فقال شريف عبد الحليم أن والدته تعاني من مرض الزهايمر الذي أصيبت به بعد وفاة والده الفنان ” أحمد عبد الحليم ” الذي توفى منذ 7 سنوات .

وأشار إلى أن الفنانة عايدة عبد العزيز التي تبلغ من العمر 90 عاما تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة .

وأضاف معاتبا بإنه لا يسأل أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي .

وتابع نجل عايدة عبد العزيز أن والدته تنسى وفاة والده وتسأل عنه باستمرار وتشعر بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين .