نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو لـ”صالح” نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ايام على حصوله على الجرعة الاولى من اللقاح.

وقال نجل مشاري البلام في الفيديو المنشور عبر إنستغرام: “أبويا أخذ اللقاح وكان فيه كورونا وما يدري، وكان في احتقان وما في حرارة، والدكتور اللي يطلع يقول لازم حرارة ولازم تفحص ما طلبت منه هذا الشيء، لكن أنتوا مهملين”.

وعلّقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على مقطع الفيديو قائلة: ”صالح ابن المرحوم الفنان مشاري البلام يتهم الصحة بالإهمال والتسبب في وفاة والده“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع الفيديو، وجاء في التعليقات:” الله يرحمه يارب ويصبر أهله، ونتمنى الانتباه من الجميع ديروا بالكم على اهلكم واحبابكم وصحتكم العالم كله في الحين في كارثة صحية ، نطالب بمحاسبة المتورطين بوفاة البلام والحرص على حياة المواطن”.

وقال متابع آخر:” المفروض يتم محاسبة الي تورطوا بوفاة البلام ورجاء حار من الجميع توخوا الحرص والحيطة والحذر سواء كوادر طبية اومواطنين”.

وعلقت إحدى المتابعات:” ربي يرحمه راح ضحية للاهمال ومثله آلاف مؤلفة”.

من جانبه كان والد المرحوم مشاري قد تحدث في مقطع فيديو عن سبب وفاة ابنه الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال والد مشاري في لقاء تلفزيوني خلال تشييع جثمان نجله إن الفنان الراحل عندما حصل على لقاح كورونا كان مصابا بالفيروس ولم يقوموا بفحصه قبل إعطائه اللقاح لاكتشاف ذلك.

وتابع: ”ما فحصوه قبل ما يعطونه اللقاح ولا يفحصون أحد اصلا لازم يفحصون يشوف إذا فيه كورونا ولا ما في كورونا علشان يعطيه اللقاح .. هو عطوه اللقاح ما في شي صحته زينة بس كانت فيه كورونا ما كان يعرف واعطوه اللقاح وانتكس واعطوه إبرة الكورتيزون هذي اللي نهته”.

وحرص والد البلام على توجيه الشكر للكويتيين ولكل من سأل عنهم خلال تلك الأزمة وقدم لهم واجب العزاء.