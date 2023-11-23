يتلقى الفنان أحمد جلال عبد القوي العلاج في أحد مراكز إعادة التأهيل كي يتعافى من إدمان المخدرات، الأمر الذي كان يعاني منه الفترة الأخيرة.

أحمد جلال عبد القوي يتلقى العلاج من المخدرات

وكشف مصدر مقرب من الفنان في تصريح صحفي أن أحمد جلال عبد القوي دخل مركز إعادة التأهيل منذ نحو ثلاثة أشهر وفي طريقه للتعافي من الإدمان.

الحالة الصحية لـ أحمد جلال عبد القوي

وكان الفنان أحمد جلال عبد القوي، نُقل إلى المستشفى في 8 مايو الماضي، عقب العثور عليه في حالة إغماء، إثر معاناته من هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد الكشف عليه تبين مركز السموم تبين أنه يتعاطى المخدرات.

وفي ذلك الوقت، طمأن أحد أقارب أحمد جلال عبد القوي جمهوره على صحته، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: أحمد هيقوم وهتدعوله صح؟، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

كما نشر أحمد جلال عبد القوي، منشورًا يوجه رسالة شكر لكل من سأل عليه، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: شكرًا لكل حد سأل واطمأن عليا وإن شاء الله الموضوع قيد التحقيق ولا شك في نزاهة القضاء المصري، وسوف يتم مقاضاة كل من تسبب في ضرر مادى أو معنوي أو مهني.

أعمال أحمد جلال عبد القوي

أحمد جلال عبد القوي، هو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي، لفت إليه الأنظار بقوة عند مشاركته في مسلسل “الليل واخره” من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، وقدم دور “بهجت” الضابط ابن ” يحيى الفخراني- رحيم المنشاوي”.

أحمد جلال خطف أيضا أنظار الجمهور خلال مشاركته في مسلسل حضرة المتهم أبي، بطولة الفنان الراحل نور الشريف، وجسد شخصية نجله أحمد، وهو الابن الرياضي، الذي كان وراء الأزمات التي واجهت والده الأستاذ عبد الحميد الذي قدمه الفنان نور الشريف.

ودارت أحداث قصة مسلسل حضرة المتهم أبي، حول عبدالحميد درازــ نور الشريف، مدرس اللغة العربية في مدرسة ثانوي، والذي يحظى بحب الطلبة والطالبات بالمدرسة، وتتـطور الأحداث عندمـا يتعرض ابنـه لاعـتداء من بعض الشبـاب المنحل في النـادي، ويتدخل أهل الشباب إجبار عبدالحميد وابنه على التنازل عن المحضر، لتتصاعد الأحداث، والعمل من إخراج رباب حسين.

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